Rapale : 19 kilos de cannabis saisis par les gendarmes

Les militaires du peloton de surveillance et d'intervention (PSI) de Borgo et de la brigade de recherches Bastia la compagnie de gendarmerie ont, récemment, mis en place un dispositif de surveillance après la découverte d'une plantation de cannabis sur la commune de Rapale.

Et cela s'est avéré payant pour les enquêteurs de la gendarmerie

Le dispositif a, en tout cas, permis d’interpeller deux personnes venues entretenir cette culture illicite. Plusieurs dizaines de plants de cannabis pour un poids avoisinant les 19 kilos et représentant une valeur marchande d'environ 100 000 euros ont, ainsi, été saisis et détruits.

A l’issue de leur garde à vue, les deux personnes mises en cause par les gendarmes ont été présentées devant un magistrat du parquet de Bastia.

Elles seront convoquées au mois d'octobre pour être jugées, des faits qui leurs sont reprochés, par le tribunal de Bastia.

Pour les gendarmes la lutte contre toutes formes de détention et de consommation de produits stupéfiants se poursuit.

"Beau travail des enquêteurs" commente sur sa page Facebook la gendarmerie de Corse