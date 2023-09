Randonneur égaré à Lama, un second récupéré épuisé sur le Cinto

Plus tard, du côté d'Albertacce cette fois, on était sans nouvelle d'un nouveau randonneur

L’alerte avait été donnée en début d'après midi de ce 31 aout par les amis de cet homme, inquiet de ne pas l'avoir revu.

Le randonneur portait une veste bleue, un bandana rouge, et un sac à dos bleu.

Un dispositif composé de plusieurs équipes du Groupe Montagne des Sapeurs Pompiers a été déployé pour tenter de le retrouver. L’hélicoptère de la sécurité civile le Dragon 2B a été dépêché sur place et a effectué de nombreuses rotations depuis ce matin.

