Ramona Russu exporte l'art contemporain corse à la Biennale de Florence

Considérée comme une vitrine exceptionnelle de la production artistique mondiale, la XIIIme édition de la Biennale de Florence a réuni cette année encore plus de 10 000 visiteurs venus admirer les oeuvres d'art de plus de 460 artistes venus du monde entier.

Soutenue par la Collectivité de la Corse, Ramona Russu a mis à l’honneur les femmes et les richesses insulaires en s’inspirant du thème de la biennale avec des portraits sur toile en grand format représentant une analogie visuelle entre la femme et l’immortelle corse. Inspirée par des racines religieuses, Ramona embellit ses toiles avec la feuille d’or de 24 carats, symbole de lumière, de perfection et de divinité. Avec cette métaphore créative, les oeuvres de cette artiste placent les femmes au centre de la discussion. Une discussion profondément actuelle sur le rôle et l’importance de la femme dans la société contemporaine.

Dans une recherche de beauté extérieure et intérieure, de sens et de symboles, les oeuvres de Ramona allient son admiration pour la silhouette féminine et sa passion pour le dessin graphique et la monochromie. Dans ses créations, ces éléments se réunissent et racontent l’histoire visuelle de la femme contemporaine insulaire, dans un style surréaliste, graphique et politique.



Artiste d’origine roumaine diplômée de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Ramona Russu s’installe en Corse en 2014. Inspirée par la beaut. et la multitude des richesses et symboles corses, c’est à Bastia qu’elle continue à cultiver son univers créatif.

Ses oeuvres sont présentes dans des collections privées aux Etats Unis En 2019, les oeuvres de Ramona ont également été sélectionnées pour représenter l’exposition internationale The Annual Fall Gallery Walk à Chicago sur FOX News. En Corse, le travail de Ramona est représenté par la galerie Bel’Arti à Calvi.



Pour plus de détails, consultez le site internet de l’artiste au www.ramonarussu.com ainsi que sa page Instagram @ramona_russu .