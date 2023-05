Rallye du Portugal : Pilouis Loubet 4e au pied du podium

La cinquième manche du championnat du Monde des rallyes commençait ce vendredi matin sur les 12 kilomètres de Lousa, la première des huit ES de cette première étape. Une entame gagnante pour Pilouis Loubet auteur du meilleur temps (9’02’’7) devant Dani Sordo (Hyundai) à 3/10 et la Puma d’Ott Tänak à 2’’3.



Une entrée fracassante, mais malgré cela le pilote M Sport était trop prudent dans le tronçon suivant Gois (19,3 km) où il se contentait de la 5e place à 7’’5 du vainqueur Ott Tänak (12’59’’3). L'ES3 Arganil (18,7 km) était celle de tous les dangers pour Pilouis Loubet.



À la fin de ce tronçon chronométré où il terminait 6e à 16’’4 de Kalle Rovanperä (Toyota), le pilote M Sport devait éteindre un début d'incendie sur sa Puma. Il parvenait à repartir vers la zone de changement de pneumatiques et les mécanos faisaient le nécessaire pour remettre l'auto en état dès la quatrième ES avec le retour dans Lousa, Loubet finissait 3e (8’59’’8) à 3’’5 de la Hyundai de Lappi et à 5/10 de Sordo (Hyundai).



Le Porto-Vecchiais demeurait dans cette bonne dynamique pour le deuxième passage dans Gois où il signait le 4e temps à 2’’5 de Rovanperä.



L'ES 6 Arganil revenait à Rovanperä qui y remportait son 3e scratch du jour (11’53’’8) devançant Sordo de 2’’1 et Loubet de 2’’4.



La fin de journée était ponctuée par l’ES7 Mortagua et la super spéciale de 2,2 kilomètres Figueira Da Foz. A chaque fois Pilouis Loubet finissait en quatrième position. Tant et si bien que ce soir Pilouis Loubet se situe au pied du podium de ce rallye du Portugal à 26''9 du leader Rovanperä, qui devance Dani Sordo, mais à seulement 9/10 de la troisième place occupée par le Belge Thierry Neuville et sous la menace d'Esappeka Lappi 5e à 4/10.



Demain le rallye du Portugal connaîtra sa deuxième étape avec sept tronçons chronométrés, dont le plus long du rallye amarante et ses 37,2 kilomètres; tout est encore possible.