Rallye de la Giraglia : Santini prend la tête du classement

Guillaume Santini - Jérôme Camilli Dominique Bianco - Battesti à 44''30 Yannick Rossi - Sarmezan à 2'15''40 Pierre-Albert Fusella - Manhic à 2'41''80 Poizot - Durand à 3'04"

Dès le départ de la deuxième journée, Hugo Micheli montre sa détermination en signant à nouveau le meilleur temps sur la première ES du samedi, prenant une avance significative sur ses poursuivants. Cependant, la journée tourne rapidement au cauchemar pour l'équipage Micheli-Raffaelli, qui fait une sortie de route spectaculaire sur la ES2 entre Col Sainte Lucie et Canari, sans gravité pour les occupants mais mettant fin à leurs espoirs de victoire.Cet incident profite alors à Guillaume Santini et son copilote, Jérôme Camilli, qui saisissent l'opportunité pour prendre la tête de la course avec autorité. Ils terminent la spéciale en tête, avec une avance confortable de 30 secondes sur leur premier poursuivant, Dominique Bianco.La troisième ES confirme la domination de Santini, qui enchaîne avec deux scratchs consécutifs, le plaçant quarante secondes devant Bianco. Malgré la compétition acharnée, la journée n'est pas sans incidents, comme en témoigne l'incendie de la voiture de Lucien Agostini et de son copilote Stéphane Damerval sur la spéciale à Morsiglia, sans conséquences corporelles mais entraînant leur abandon.Le scénario se répète sur l'ES4, où Santini accentue son avance sur Bianco en signant un troisième scratch consécutif et en creusant l'écart de 10 secondes supplémentaires.En fin de journée, sur la ES5 entre Pino – Notre Dame des Grâces, Dominique Bianco signe un premier scratch, mais Santini conserve une avance confortable en tête du classement général provisoire. Les concurrents se départageront demain lors des quatre dernières spéciales entre Macinaggio et Ersa, ainsi qu'entre Morsiglia et le Pont de Luri.La dernière journée s'annonce décisive pour déterminer le vainqueur de cette édition du Giraglia, avec des pilotes déterminés à tout donner pour atteindre la plus haute marche du podium.