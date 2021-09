Rallye de l'Acropole WRC : Pierre-Louis Loubet a repris du service

Relégué dans les profondeurs du classement le pilote de la Hyundai débutait sa journée par une dixième place dans l'ES7 Paviliani dans le temps de 20'11''9 , alors que Rovanpera débutait son show. Le Finlandais remportait les deux spéciales suivantes Gravia et Bauxites où Pilouis Loubet terminait, respectivement, à la 17e et 19e position..

A la mi-journée le Porto-Vecchiais occupait la 26e place au classement général provisoire.

L'après-midi allait permettre à Loubet de collectionner les neuvièmes places que ce soit dans Paviliani où les deux passages dans Eleftherohori. A la fin de cette troisième journée, le pilote du Team 2C Compétition se trouvait à la 20e place à 18'17'' de Kalle Rovanpera leader du classement général devant Ott Tanak et Sébastien Ogier.

Ce matin, le rallye de l'Acropole va tirer sa révérence avec trois ultimes épreuves spéciales. Pierre-Louis Loubet tentera, pour l'honneur, un dernier coup d'éclat.