Rallye de Suède : Pilouis Loubet prend ses marques

Le Shakedown de ce matin sur les 5,45 kilomètres de Hakmark a donné un premier aperçu des forces en présence.

Pilouis Loubet, après quatre passages, a terminé 8e en 2’56’’20 devancé par l'autre pilote officiel du Team M-Sport Ott Tanak, qui s'était déjà imposé en 2019 en Suède, alors que la Toyota de Kalle Rovanapera signait le meilleur temps (2’50’’90) d’un dixième devant Esapekka Lappi (Hyundai) alors que le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota)finissait troisième.





En soirée, la deuxième manche du championnat du Monde connaissait sa première spéciale, Umea Sprint (5,16km).

La Toyota de Kalle Rovanpera y était la plus rapide en 3'23''3, devançant la Ford Puma de Tanak de 1''6 et la Toyota d'Elfyn Evans de 3''1. Quant à Pilouis Loubet, en phase de prise de marques, il se contentait de la huitième place de cette ES à 10''8 de Rovanpera.



Des débuts très prudents pour Loubet.

Demain les concurrents vont entamer la deuxième journée avec sept spéciales

dont la plus longue du jour (Botsmark 25,81km)