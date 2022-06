Rallye de Sardaigne : Pilouis Loubet sur la 3e marche du podium

Il fallait être très matinal ce vendredi car tout commençait sur les 14,19 kilomètres de Terranova à 7 heures. Loubet à l'issue de cette spéciale finissait à la deuxième place à seulement 8/10e d'Elfyn Evans sur la Toyota (9'22''7).

Dans le tronçon suivant Monti di Alà (24,7 km), le Porto-Vecchiais partait à la faute dans un carrefour cela lui faisait perdre une dizaine de secondes dans la mesure où il terminait seulement 9e à 13 secondes d'Esappeka Lappi (Toyota).

Pour le deuxième passage dans Terranova pour l'ES4, Pilouis Loubet accrochait le 4e temps, derrière les trois Hyundai de Dani Sordo, Ott Tanak et Thierry Neuville. Il fallait encore à repasser dans la longue du rallye Monti di Alà pour achever la matinée.

Pierre-Louis Loubet accrochait la troisième place à seulement 5''2 de Sordo. Après cinq spéciales le pilote de la Ford Puma était troisième à 8''9 de l'Estonien Ott Tanak mais les écarts étaient très minces dans le top cinq de la mi-journée.



En début d'après-midi, les équipages repartaient pour les spéciales Osilo-Tergu (14,6km) et Sedini-Castelsardo (13,2km) à parcourir à deux reprises . Pour le premier passage dans Osilo Tanak signait le meilleur temps (9'29''7) dans une ES très glissante où Loubet finissait 6e à 5''8. Pilouis Loubet perdait provisoirement la 3e place du général au profit de Graig Breen (Ford Puma) pour 6/10e. Dans l'ES7 Sedini-Castelsardo, Pierre-Louis Loubet finissait 5e à 6''8 du vainqueur Esapekka Lappi (9'54''7) et devançait Graig Breen crédité de la 7e place . Cela lui permettait de récupérer la troisième place du classement général au terme de cette première journée à 15''1 de le Toyota de Lappi qui mène le rallye car les ES8 et 9 étaient annulées. Demain la troisième journée de ce rallye de Sardaigne comprendra, encore, huit spéciales .