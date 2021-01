Rallye de Monte-Carlo : Pierre-Louis Loubet est reparti en super rallye

L'équipe d'assistance a du travailler toute la nuit pour permettre à la voiture de prendre le départ, ce matin, de la première ES du jour La Bréole - Selonnet.



Le Porto-Vecchiais, qui ouvrait la route, a terminé à la 14e place d'un tronçon chronométré en grande partie verglacé qui donnait l'occasion à Sébastien Ogier, victime d'une crevaison la veille, de reprendre la tête du rallye. Mais c'est dans les 20,48 kilomètres de Saint Clément - Freissinières, où il ouvrait la route, que Loubet devait frapper un grand coup en décrochant le deuxième temps scratch derrière la Hyundai de Thierry Neuville et devant celle de Dani Sordo.

Une très belle performance, sur un parcours très piégeux en raison de la présence de neige et de glace, suivie d'une 10e position dans la dernière spéciale du jour avec un retour dans La Bréole - Selonnet. Ce bel enchaînement permet au Porto-Vecchiais de se classer, à une journée du dénouement, en 17e position au général provisoire à plus de 14 minutes de la Toyota du leader Sébastien Ogier (Toyota) qui mène le 89e Monte-Carlo devant les Toyota d'Elfyn Evans et de Kalle Rovanpera.

Quatre spéciales demeurent à disputer demain pour rejoindre la ligne d'arrivée à Monaco.