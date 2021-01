Rallye de Monte-Carlo : Pierre-Louis Loubet abandonne dans la 7e spéciale

Quand a débuté ce vendredi matin la deuxième étape du rallye comprenant cinq spéciales, le pilote de la Hyundai (Team 2C Compétition) devait défendre sa septième place au classement général. Le premier tronçon chronométré de la journée Aspremont - La Bâtie-de-Fond, très piégeux, disputé à l'aube, lui permettait d'obtenir une très prudente 18e place alors que Sébastien Ogier s'imposait, prenant de la sorte, la tête du rallye.





Dans la spéciale suivante, Loubet terminait en onzième position. Passant de la septième à la neuvième place au classement général provisoire, "Pilouis" devait être, quand même, plus à l'aise lors des 22 km 24 de la spéciale la plus longue du rallye Montauban sur l'Ouvèze - Villebois les Pins. Une septième place au scratch venait récompenser les efforts du Porto-Vecchiais qui naviguait en milieu de journée à plus de 4 minutes du leader Sébastien Ogier.





Le duo Loubet-Landais montait dans les tours. Cela était confirmé par le premier tronçon chronométré de l'après-midi où la Hyundai terminait en septième position pour cette seconde incursion dans Aspremont - La Bâtie-de-Fond. Il restait une seule spéciale, Chalancon - Gumiane, à disputer avant de mettre un terme à la journée la plus ardue de ce Monte-Carlo 2021. Malheureusement cette septième spéciale allait voir Loubet être victime d'une sortie de route qui entraînait son abandon.