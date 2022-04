Rallye de Croatie : Loubet a repris ses marques

Pilouis Loubet terminait en 8e position dans Trakoscan où Esapekka Lappi, sur la Toyota, se montrait le plus rapide devançant Kalle Rovanperä de 8 petits dixièmes. Le tronçon chronométré suivant (Zagorska Sela-Kumorec) était bien plus profitable en termes de classement pour le pilote de la Ford Puma. Une quatrième place à 7’’4 de la Hyundai du Belge Thierry Neuville victorieux de cette ES en 8’25’’8 venait récompenser les efforts du Porto-Vecchiais.





Les deux ultimes spéciales étaient plus anecdotiques pour Loubet qui jouait la prudence, en se contentant de la 47e place pour le deuxième passage dans Trakoscan-Vrbno où la pluie refaisait son apparition . Il ne restait plus qu'une spéciale à boucler pour rentrer au parc fermé.





Une Power Stage, remportée par Kalle Rovanperä en 9'01''8 où la Ford de Loubet se classait à la 14e place à 45 secondes. Au terme de ce rallye de Croatie, Pilouis Loubet a démontré, après une trop longue absence, que le chemin de la forme n'est plus très loin comme ont pu l'attester certaine belles prestations sur l'asphalte croate. Il est juste dommage que les trois crevaisons de vendredi aient plombé l'ensemble du rallye. Pour la grande histoire du sport automobile, ce rallye a été remporté par Kalle Rovanperä sur la Toyota devant Ott Tanak (Hyundai) à seulement 4''3 et Thierry Neuville (Hyundai) à

2'21'' .

Pilouis Loubet a désormais rendez-vous avec le rallye du Portugal qui

se disputera du 19 au 22 mai.