Rallye de Catalogne : Loubet en route vers le titre ?

Après les trois spéciales du matin, Savalla (14 km) Querol (21,3) et El Montmell (24,4 km) Loubet, sur sa Skoda, voyait la C3 d'Eric Camilli prendre les devants.

Tant et si bien qu'à la mi-journée le Porto-Vecchiais avait perdu une place au classement général mais aussi la pôle position en WRC2 au profit d'Eric Camilli.

Les tronçons chronométrés de l'après-midi permettaient à Pierre-Louis Loubet de terminer 20e dans le deuxième passage dans Savalla et 23e dans Querol.

Mais c'est dans la 12e spéciale du rallye que le sort du championnat du Monde WRC2 allait se jouer.

Dans El Montmell, le pilote de la Skoda finissait 22e, mais surtout apprenait l'abandon, sur ennuis mécaniques, du Mexicain Benito Guerra son poursuivant immédiat au classement provisoire. De manière évidente, Pierre-Louis Loubet, même si le malheur des uns fait..., venait de réaliser une très bonne opération comptable.





La dernière spéciale du jour Salou (2,3 kilomètres) ne changeait pas grand-chose à la donne. Loubet finissait 23e.

Au classement général, le Porto-Vecchiais est actuellement 13e d'un rallye mené par Thierry Neuville (Hyundai) devant Dani Sordo (Hyundai) et Ott Tanak (Toyota).

En WRC2, Eric Camilli occupe la première place devant Loubet à 1 minute. Le Polonais Kajetan Kajetanowicz (Polo) le suit à 18 secondes. Quant au Russe Nikolay Gryazin, autre prétendant au titre, il est 12e à dix minutes de Loubet

Si les positions ne changent pas à l'issue des quatre dernières spéciales du rallye, le Porto-Vecchiais remporterait le WRC2 avant même la dernière manche en Australie les 16 et 17 novembre.