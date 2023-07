Rallye d'Estonie : Loubet 6e avant la dernière journée

Le scénario était le même dans la spéciale suivante Otepää (11,1km) avec le même trio de tête, cette fois le Finlandais devançait Neuville de 2'' et Evans de 3. Loubet naviguait à 8 secondes et pointait à la 7e place. Rovanperä confirmait son ascendant lors du retour dans Mäeküla cette fois devant Lappi à 1''9 et Evans à 2''4. Pilouis Loubet plus dans le bon tempo finissait 6e à 4'' du Finlandais.





L'ES12 Otepää où Thierry Neuville était victime d'une crevaison permettait à Rovanperä de poursuivre sa marche en avant alors que Loubet, encore 6e semblait sur la bonne voie.

Une petite erreur dans la 13e spéciale Elva (11,7 km) lui faisait perdre un temps précieux avec à la clé une huitième place à 10''6 de Rovanperä intouchable.





L'après-midi commençait avec la plus longue spéciale du jour, Kanepi (16,4 km) Rovanperä continuait sa démonstration là où Pilouis Loubet connaissait un problème avec son hybride. Le Porto-Vecchiais étaitcrédité du 8e chrono à 21''1 de Rovanperä.

Dès l'ES15 Elva (11,7km) l'hybride était de retour et Loubet reprenait le meilleur sur Katsuta (Toyota) qui le menaçait pour la 6e place du général. Quant à Rovanperä, de nouveau victorieux, il semblait intouchable.

Dans la 16e spéciale Kanepi,Loubet un peu trop prudent terminait 8e à 15''1 de Rovanperä. La très dernière spéciale du jour Tartu Vald (3,3 km) voyait Loubet finir 10e à 7''2 de Rovanperä finalement auteur d'un

sans-faute

Ce samedi soir, Pilouis Loubet occupe la sixième place du général à 2'25' du Finlandais mais sous la menace de Katsuta qui le suit à 7 secondes.

Ce dimanche, le rallye d'Estonie va connaiîre son dénouement avec les quatre dernières spéciales.