Rallye d'Eccica-Suarella : un mort et un blessé en urgence absolue après une sortie de route

La rédaction le Dimanche 6 Mars 2022 à 18:45

Un participant de la 2e édition du rallye d'Eccica-Suarella s’est tué ce dimanche 6 mars après-midi dans une sortie de route tandis que son copilote a été grièvement blessé.



Lors de la quatrième et dernière spéciale, vers 15 heures, la victime, un homme de 38 ans, a perdu le contrôle de son véhicule et a fait une sortie de route juste avant le pont de la Pierre. Selon les secours, le décès du pilote a été constaté par le médecin du SAMU. Son coéquipier, âgé de 45 ans, a été médicalisé sur place et héliporté en état d'urgence absolue au centre hospitalier d'Ajaccio.



Le rallye a été suspendu et annulé.