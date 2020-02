Rallye Portivechju Sud Corse : Jonathan Paccini mène le classement

GAP le Samedi 8 Février 2020 à 21:39

Le sixième rallye régional Portivechju Sud Corse a débuté, cet après-midi, par l'unique spéciale du jour Porra et ses 4,1 kilomètres. Une entrée en matière très rythmée qui a vu Jonathan Paccini sur sa Skoda l'emporter en 2'34''8 avec seulement deux dixièmes d'avance sur Jean-Baptiste Botti, également, au volant d'une Skoda. Didier Merle des Isles avec sa Polo, se classe troisième à un unique dixième de Botti. Autant dire que les écarts sont très faibles entre les prétendants à la victoire finale. A noter que le top cinq comprend les Skoda de Georges Moracchini et Frédéric Paccini.

Au sein des groupes, le A/FA est mené par Jean-Paul Tichadou (Clio S1600). Jean-Sébastien Tafani est leader en N/FN sur sa Clio. La Peugeot de Bruno Milanini occupe la première place en F2000. La lutte en R2 promet d'être serrée entre Ange-Marie Damerval, l'actuel leader, suivi comme son ombre par le quadruple vainqueur de l'épreuve Youness El Kadaoui et Kevin Fredenucci tous les trois sur des Peugeot 208.

Demain matin le rallye va se dérouler sur deux spéciales à effectuer à trois reprises, Palavesa-Muratello et Ceccia.

L'actualité | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales