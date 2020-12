Rallye National de Balagne : Kevin Fredenucci vire en tête

Cette XXIIIème édition du Rallye National de Balagne était attendue de tous., et ce pour plusieurs raisons :

La première bien entendu c'est que jusqu'au bout nul se savait si cette compétition allait avoir lieu.

Rappelons que dans un premier temps Pierre Boï et ses collègues de l'ASA Corsica ont joué la montre en retardant l'épreuve d'une semaine, histoire de gagner du temps et de mettre toutes les chances de leur côté. La sagesse et la patience ont été récompensées puisque en effet, ils étaient plus de 170 ce matin à prendre le départ de l'ES1. La seconde raison de l'intérêt de ce rallye venait du fait que c'était la dernière épreuve de la saison et que bon nombre de continentaux ont fait le déplacement pour en découdre avec les insulaires bien décidés à rester maîtres chez eux.

Que dire aussi de ce Rallye pas comme les autres, très prisé de tous, si ce n'est le fait de la présence d'une très grosse armada de R15 ( pas moins d'une quinzaine) et de prétendants à la victoire comme Frédéric Fredenucci vainqueur en 2019, Thomas Argenti vainqueur en 2017, Jean-Mathieu Leandri, chaud-bouillant, bien décidé à faire parler les chevaux de sa Polo GTI R5...





Dans les groupes aussi, la bataille s'annonce féroce

Pour rappel, en raison de la Covid, nos amis de l'ASA Corsica et de la Scudéria Balanina ont été amenés à revoir leur copie, notamment en raison du couvre-feu à 20 heures.

Le parcours proposé est quasi identique que celui de 2019. Simplement le parcours a été légèrement revu. Le prologue de Montegrosso qui se disputait en nocturne a été annulé.

Le rallye par lui-même est donc concentré sur deux journée, avec la première le samedi dans le bassin de vie de Calvi avec l'ES1 et l'ES2 Pont du Fango – Notre-Dame de la Serra de 27, 7 km et le dimanche sur le bassin de vie de l'Ile-Rousse avec l'ES3 et l'ES4 entre Montemaggiore et le Reginu de 22,79 km, soit un total d'une centaine de km de spéciales.





Jean-Mathieu Leandri frappe fort d'entrée

Place donc à la course ce matin avec la première épreuve spéciale entre le pont du Fango et Notre-Dame de la Serra à Calvi, longue de 27, 77 km.

Une spéciale très technique avec une route abrasive et des conditions très humides en raison de la pluie qui s'invitait.

Au départ, ils étaient 151, prêts à en découdre et à se faire plaisir pour cette « der » des rallye sur l'ensemble du territoire national.

L'ajaccien Jean-Mathieu Leandri affichait d'entrée ses ambitions en réalisant le scratch dans le temps 17 :11.3 au volant de sa Polo GTI R5, laissant derrière lui à 2.9 un surprenant Battistu Ceccaldi qui découvrait la catégorie R5 avec sa Skoda Fabia. Paul-André Mariani et sa Polo GTI R5 à 10.4 complètait le podium.

Reydellet se glissait à la 4e place à 10.6, devançant le Balanin et vainqueur 2019 Kevin Frédenucci sur Polo GTI R5 à 10.7 du vainqueur. Thomas Argenti sur Polo GTI R5 suivait en 17:23.6.

Suite semble t-il à une sortie de route d'un concurrent et plusieurs incidents de course c'est non sans mal que l'ES1, interrompue un long moment, se terminait.

Les deux tours effectués par les VHC et VHRS ce n'est qu'à 17h30, alors que la nuit était tombée que le départ de l'ES2 devait être donné.

Les conditions météorologiques se dégradaient à nouveau et le public lassé par ces longues heures d'attente commençait à rebrousser chemin, ce qui en terme de sécurité, dans un secteur dépourvu d'éclairage était très dangereux.

L'organisation de course demandait à titre exceptionnel un délai jusqu'à 22 heures pour pouvoir terminer cette première étape.

Finalement, on apprenait que cette autorisation n'était accordée que jusqu'à 21 heures !

C'est donc de nuit que le départ de l'ES2 était donné.



Kevin Fredenucci revanchard

Pas vraiment satisfait de son 5e temps du matin, c'est avec la rage de vaincre que Kevin Fredenucci, vainqueur du Rallye de Balagne l'année dernière qui s'élançait. Les passages étaient millimétrés. A l'arrivée dans dans le temps de 17:08.03, l'île-roussien signait le meilleur chrono, laissant à 19 s Jean-Mathieu Léandri et à 44s3 Battistu Ceccaldi.

Une performance qui au cumul des deux spéciales lui permet de rejoindre ce soir le parc fermé de l'Ile-Rousse en leader dans le temps de 34:30.3, devançant de 8 petites secondes Jean-Mathieu Leandri, de 36s5 Ceccaldi, de 44s2 Mariani et de 50s4 Argenti.

Un classement qui nous promet une belle bagarre ce dimanche lors de la spéciale Montemaggiore – Reginu à couvrir deux fois.

Tout reste possible, rien n'est joué dans ce rallye qui tient toutes ses promesses.