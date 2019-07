Rallye Jean-Michel Pietri - Valinco : Jean-Mathieu Leandri a fait la différence dans la "longue"

Rédigé par GAP le Dimanche 30 Juin 2019 à 20:57

n peu plus d'une centaine d'autos a pris le départ, ce matin, du rallye régional Jean-Michel Pietri - Valinco, organisé par l'ASA Corsica. Cinq spéciales étaient au programme de cette journée. Dans l'ES1, Pont d'Acoravo - Arbellara, Anthony Puppo sur la Mégane Kit Car signait le scratch en bouclant les 4,7 kilomètres en 2'55''8 devant Cyril Audirac (Clio) et Youness El Kadaoui (Clio Super 16). Pour l'ES suivante, les Martini - Santa Maria Fignaniella, c'était Jean-Mathieu Leandri, au volant de la Skoda, qui faisait la pige à Anthony Puppo en le devançant de presque 10 secondes, alors que Cyril Audirac, terminait, cette fois, en troisième position. Le chassé croisé était lancé et il devait se poursuivre, lors du second passage dans Arbellara où Anthony Puppo reprenait la main en s'imposant en 2'55''1. Jean-Mathieu Leandri limitait la casse dans cette ES. Cyril Audirac remontait à la deuxième place, alors que Youness El Kadaoui terminait en troisième position.

