Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc  :  Deux équipages corses partent à l'aventure dans le Sahara

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, une compétition automobile entièrement féminine et reconnue pour son approche éco-consciente, s'apprête à vivre sa 33ème édition du 13 au 27 avril 2024. Au cœur du désert marocain, ce rallye en 6 étapes est un véritable défi d'orientation et d'endurance, alliant la compétition sportive au respect de l'environnement.



Cette année, trois gazelles corses participeront à cette aventure unique, représentant fièrement l'ile et ses valeurs. Noëlle Balestri de Vescovato, cheffe de restauration, incarne l'amour pour sa terre natale et la détermination sans faille pour ses proches., pilote au tempérament bienveillant et pugnace, représentera l'équipage 265. Quant à l'équipage 254, il est composé de Marie-Dominique Ceccaldi d’Ajaccio et Joanne Vergnes de Peri. Un duo solide, formé à l'université en 2013. Joanne, pilote dynamique et aventureuse, affrontera les défis du désert au volant du 4x4, tandis que Marie-Dominique, navigatrice pragmatique et positive, guidera leur parcours. Leur participation revêt un caractère personnel et associatif, mettant en avant l'association de Joanne pour sensibiliser à la sclérose en plaques.



Le défi des gazelles réside dans la navigation sans GPS, se fiant uniquement à une boussole et une carte pour trouver le chemin le plus court. Cette approche inédite, basée sur la stratégie et la persévérance plutôt que sur la vitesse, souligne l'importance de l'éco-conduite et du respect de l'environnement dans la compétition.



Outre l'aspect sportif, le Rallye Aïcha des Gazelles s'engage socialement et écologiquement à travers l'association Cœur de Gazelles. Des actions solidaires telles que la construction de puits, la plantation de palmiers dattiers et la rénovation d'infrastructures médicales sont menées tout au long de l'événement, témoignant de l'impact positif et durable de cette compétition hors du commun.