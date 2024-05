Raimonds Tomsons, meilleur sommelier du monde, dans les vignes du domaine Terra Vecchia

Guidé par l'équipe de Terra Vecchia, Raimonds Tomsons, le meilleur sommelier du monde , a exploré méticuleusement vignoble qui prospère au bord de l'étang de Diana. Guidé par ses hôtes, il s'est plongé dans les profondeurs du terroir , dévoilant les secrets des vignobles, dess cépages, des multiples nuances de sols qui composent domaine de Terra Vecchia, ainsi que du microclimat caractéristique de la région de la plaine orientale.





Dans le cadre de sa visite, Raimonds Tomsons a également eu l'opportunité d'explorer le chai, lieu clé du domaine qui est le cœur de l'activité vinicole de Terra Vecchia, où chaque vin prend forme et se bonifie au fil du temps. Toujours accompagné par ses hôtes, Raimonds Tomsons a pu découvrir les coulisses du processus de vinification, du pressurage à l'élevage en fût. Cette immersion lui a permis de mieux comprendre ce travail minutieux et passionnant qui se cache derrière chaque bouteille du domaine Terra Vecchia et du Clos Poggiale.

La dégustation de leurs15 cuvées d'exception a été le point culminant de la visite. Ses observations ont été d'une grande valeur, et et ses commentaires sont allés droit au cœur de toute l'équipe rassemblée autour de Jean-François Renucci





La signature de la collection spéciale Ange-Charles par Raimonds Tomsons a constitué l'autre grand moment de cette journée. Cette collection, comprenant un rouge, un blanc et un rosé, bénéficie désormais de l'approbation et du prestige, et ce n'est pas rien, apportés par le meilleur sommelier du monde.

Sur les bords de l’Étang de Diana on a particulièrement apprécié