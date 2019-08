R&PS : « Le projet régionaliste est une réponse crédible à l’impasse de la politique ultrajacobine de Macron »

- Daniel Cueff est en pleine actualité avec son arrêté municipal contre les pesticides et son procès la veille de sa venue dans l’île…

- Oui ! Il est assez à la mode en ce moment ! Son arrêté contre l’utilisation des pesticides dans sa commune de Langouët a été attaqué par la Préfecture d’Ille & Vilaine qui a considéré que ce n’était pas une compétence municipale. L’affaire a été examinée par le tribunal administratif de Rennes jeudi dernier. On saura lundi s’il sera condamné par la justice pour avoir voulu protéger sa population. Ce qui serait assez extraordinaire !



- Quels autres thèmes sont au programme ce dimanche ?

- Le débat portera sur la montée des populismes et de la xénophobie en Europe, et quelles réponses, nous autres Régionalistes, pouvons apporter. Parmi les intervenants, Daniel Carême, eurodéputé Europe Ecologie – Les Verts (EELV) et ancien maire de Grande-Synthe (département du Nord), montrera comment de sa commune à l’Europe, on doit relever le défi à tous les niveaux. L’eurodéputé François Alfonsi expliquera comment l’Europe des Etats, en méprisant les identités et en déclassant les territoires, fait le lit des populismes. Lorena Lopez de Lacalle, présidente de l’Alliance Libre européenne (ALE), éclairera sur les bonnes pratiques de l’ALE en matière de territorialité.



- L’inquiétante recentralisation des pouvoirs vers les capitales, tant au niveau national qu’européen, est un sujet brûlant. Pourquoi l’avoir ignoré ?

- Nous ne l’ignorons pas ! C’est un thème transversal qui est dans l’ADN des Régionalistes. Quand on parle de la lutte contre la précarité, on met l’accent sur le fait que l’Etat jacobin a échoué. Il n’est pas capable de garantir l’égalité entre tous les citoyens et entre tous les territoires. Nous prônons une décentralisation des décisions et la capacité d’agir au plus proche des citoyens. Pareil quand nous parlons de la lutte contre les populismes et la montée des mouvements xénophobes. Les régionalistes ont une réponse basée sur le respect de la diversité, notamment territoriale. C’est intéressant de constater que là où les mouvements régionalistes sont forts, les mouvements d’extrême-droite sont faibles !