"Qui suis-je ?" : Dans son dernier livre la bastiaise Hasna Assarrar explore la quête de sens dans la vie

Hasna Assarrar est née en 1992 à Bastia où elle réside. Issue d’un milieu modeste, elle a grandi au sein d’une famille aimante. « D’origine marocaine, je me sens Corse ou bien internationale » souligne-t-elle. « Je n’ai jamais su parvenir à m’identifier, ni même à trouver ma place dans notre monde. En fait je ne souhaite pas être enfermée dans une case. Je refuse de porter une étiquette. C’est comme cela que je ressens la liberté ».

Dans cet ouvrage qui explore la quête de sens dans la vie, Hasna Assarrar exprime son désir de trouver une signification, de chercher ce qui la distingue, de découvrir l’essentiel et, en fin de compte, de rencontrer son essence profonde. Elle se pose la question de l’identité, du corps et de la pensée, remettant en question ce qui définit véritablement une personne. Au fil des pages l’auteure partage également son expérience de la connexion avec l’esprit de chaque lecteur, soulignant que, de manière surprenante, sa lecture permet à une part de chacun de s’exprimer.

« Qui suis-je ? » évoque la tendance du monde à se distraire et à éviter parfois la réalité en raison de la douleur qu’elle peut engendrer. On s’y s’interroge sur la connaissance de soi et sur l’importance de faire d’abord connaissance avec son propre esprit, plutôt que de s’attarder sur l’apparence ou la quête de la richesse. Un livre qui permettra peut-être de vous découvrir vous-même.