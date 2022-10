Qui est Lisandre Van Muylders, le nouveau Mister Corse ?

Lorela Prifti le Mercredi 12 Octobre 2022 à 21:38

Diplômé d'une licence en Staps et moniteur de plongée. , Lisandre Van Muylders, est renouveau Mister Corse. Le jeune homme de 22 ans originaire de Porticcio, 1,87 mètres et 88 kg, a été élu le 8 octobre dernier à la salle des fêtes de Biguglia et représentera la Corse au concours national Mister France qui se teindra à Paris le 4 mars 2023.

CNI l'a rencontré