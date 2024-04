Quels sont les sports les plus pratiqués en Corse ?

Dans 100 jours, le 26 juillet 2024, débuteront les jeux olympiques d’été à Paris. Ce sont les premiers organisés en France depuis 100 ans. Pour cet événement, la flamme olympique sera en Corse le 14 mai. Elle cheminera sur l’île selon deux itinéraires distincts qui convergeront vers Bastia pour une cérémonie d’allumage du chaudron sur la place Saint-Nicolas. Les Jeux de la XXXIIIe olympiade ont l’occasion pour l'INSEE d’appréhender l’état des lieux de la pratique sportive en Corse où 51 100 licences sportives annuelles sont délivrées chaque année à travers les 800 clubs actifs.



Le football demeure le sport roi avec 9 620 licences, reflétant l'engouement traditionnel pour ce sport en Corse comme ailleurs en France. Parmi les disciplines sportives les plus populaires, le tir sportif se distingue en obtenant la deuxième place avec 6 080 licences délivrées en 2022. Cette discipline spécifique trouve un écho particulier en Corse, représentant 12 % des licences sportives dans la région, contre seulement 2 % au niveau national. Néanmoins, malgré cette ferveur sportive, la Corse affiche un nombre de licences sportives annuelles légèrement inférieur à la moyenne nationale, avec 146 licences délivrées pour mille habitants contre 157 en France. Cette différence s'explique en partie par la géographie rurale de l'île et la répartition démographique particulière, caractérisée par une population vieillissante.



En ce qui concerne la représentation féminine, les femmes détiennent 29 % des licences sportives en Corse, un chiffre légèrement en deçà de la moyenne nationale qui est de 33 %. Cette tendance s'observe également dans la pratique de différents sports, où l'équitation, le tennis et la gymnastique se démarquent comme des disciplines féminines de prédilection.



L'âge médian des licenciés en Corse, qui atteint 25 ans, reflète également une tendance où les sports populaires attirent un public plus mature. Le golf, la pétanque, et le tir sont des exemples de disciplines sportives où les pratiquants sont en majorité des adultes plus âgés, contribuant ainsi à une diversité dans les activités sportives pratiquées dans la région.