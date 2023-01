Quels sont en Corse les projets financés par l’opération pièces jaunes qui débute mercredi ?

Cette année, la campagne mettra l’accent sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes vulnérables, et développera de nouveaux programmes de santé mentale. Depuis 1992 ce ne sont pas moins 9 500 projets ont été financés pour améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés, dont 12 projets en Corse.



Parmi les projets emblématiques il y a le “3B : Bus Bleu de Balagne”, un véhicule acheté par le Centre Hospitalier de Bastia afin de permettre aux enfants de participer aux activités extérieures. Ce centre n’avait pas de véhicule pour assurer le transport lors d’activités thérapeutiques, alors que 170 enfants sont annuellement pris en charge par l’équipe de pédopsychiatrie. Cependant, le soin en psychiatrie nécessite régulièrement un élément médiateur souvent situé « Hors des murs » : l’équithérapie, l’art-thérapie, l’aqua-thérapie et les séjours thérapeutiques. En sortant de l’hôpital, en découvrant le monde extérieur, les enfants peuvent montrer un autre aspect de leur personnalité. “L’arrivée du 3B permet la réalisation de médiations en Balagne pour le plus grand plaisir des enfants, des familles et des professionnels qui peuvent assurer des soins de qualité. Prochainement, avec un nouveau personnel infirmier des visites à domiciles pourront également s’effectuer avec le 3B ! Nous lui souhaitons une longue vie à sillonner les routes Balanines !” commente le personnel du Centre-Médico-Psychologique de Bastia.



En 2017, le Centre hospitalier de Bastia a également pu faire l’acquisition de mobilier adapté pour aménager une salle d’accueil et d’attente conviviale afin d’améliorer les conditions d’accueil des jeunes patients.