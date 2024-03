Quelles sont les communes corses qui gèrent le mieux leurs finances ?

Votre commune est-elle bien gérée ? Afin de répondre à cette question, l’association Contribuables Associés Développe chaque année son « Argus des communes », un outil en ligne qui permet à chacun d’accéder aux informations financières clefs des communes. Rappelant que « chaque euro dépensé par un maire est un euro payé par un contribuable », l’organisme relève en effet qu’alors que « pour juger et contrôler l’action des élus, comprendre les enjeux budgétaires et fiscaux est primordial », « la connaissance qu’en ont les citoyens souffre de la complexité et de l’opacité des données publiques ».Afin d’éclairer les citoyens, l’association a donc développé un système de notation sur trois critères pour prendre connaissance de la gestion financière des communes. D’une part, Contribuables Associés s’intéresse tout d’abord aux dépenses de fonctionnement par habitant, à savoir la somme des dépenses engagées pour produire tous les services courants fournis aux citoyens comme les écoles, les crèches, les déchets, ou encore la voirie. Par ailleurs, l’association produit également une note de santé financière de la commune qui s’appuie sur le résultat de la somme de 4 ratios : d’autofinancement, d’endettement, de coûts fixes et de pression fiscale. Enfin, elle tire de ces éléments une mention globale décernée à la commune allant de « Excellent » à « Très mauvais ».« Les indicateurs de la commune évaluée dans l’Argus des communes sont calculés à partir de données sources publiques, obtenues à partir du site officiel fournissant le détail des comptes administratifs des communes », indique Contribuables Associés en précisant que « pour chaque commune, l’évaluation se fait en comparant les indicateurs de la commune à ceux de l’ensemble des communes de France de taille comparable ».Publié il y a quelques jours, l’Argus 2024 vient distinguer plusieurs communes corses à l’instar de Borgo et Bastelicaccia qui obtiennent un « Excellent ». De leur côté, Ajaccio, Bastia, Corte, Furiani, Propriano et Sartène récoltent un « Assez bien », quand Calvi et Lucciana s’en tirent avec un « Médiocre ». Mais c’est du côté de Porto-Vecchio et de Bonifacio que l’association attribue ses plus mauvaises mentions, les deux communes de l’Extrême-Sud affichant respectivement un « Mauvais » et un « Très Mauvais ».Dans le détail, en termes de dépenses de fonctionnement, parmi les communes corses les plus économes, Ghisonaccia (18/20), Bastelicaccia (17,8/20) ou encore Appietto (16,5/20) se distinguent particulièrement. À l’inverse, Sarrola Carcopino (2/20), Bonifacio (2/20) et Lucciana (3,9/20) font figure de mauvais élèves.En matière de santé financière, ce sont cette fois Corte, Prunelli-di-Fium'Orbo, Penta-di-Casina ou encore Ville-di-Pietrabugno qui brillent par leur gestion, affichant toutes 18/20, quand Alata (2/20), Albitreccia (3,1/20) et Bonifacio (4/20) se font pour leur part épingler.