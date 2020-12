Quelles démarches administratives pour un déménagement ?

Obnubilé par votre nouvel appartement, vous en avez presque oublié toute la paperasse qui vous attend. Et oui, au XXIe siècle, déménager ne se fait plus sur un simple coup de tête. Très loin du mode de vie nomade de ses ancêtres, l'homme est aujourd'hui une créature sédentaire, liée à un endroit précis par des liens familiaux et des contrats légaux.Ainsi, à chaque fois que vous changez d'adresse, organismes sociaux et institutions publiques doivent être informés de la situation.Dès que vous avez connaissance de votre nouvelle adresse, la première des choses à faire est de demander un transfert de dossier à la Caisse nationale des Allocations Familiales, en abrégé CAF. Ainsi, vous ne subirez pas d'interruptions dans le versement de vos allocations et aides sociales.Un mois avant vous ne changiez d'adresse, informez le service des impôts de votre intention. Ainsi, vous ne rencontrerez pas de soucis au moment de vous acquitter de votre taxe d'habitation ou de communiquer avec le fisc. Même s'il peut être tentant d'essayer de disparaître du radar des inspecteurs d'impôt, c'est une très mauvaise idée. Nombreux sont ceux qui se sont brûlés les ailes en s'essayant à ce jeu...Au même moment, demandez au propriétaire des lieux ou à l'agence immobilière de réaliser un état des lieux. Ce faisant, vous serez en mesure de récupérer une partie de votre caution et ainsi dépenser moins pour votre déménagement.15 jours avant votre départ, munissez-vous de votre belle plume. Il est temps d'adresser des courriers (physiques ou numérique) à EDF, GDF, votre fournisseur d'accès internet, La Poste, la Banque, votre compagnie d'assurance et même votre employeur.Que de procédures administratives à suivre avant de quitter votre nid...Enfin, vous êtes finalement installé dans votre demeure. Après moult efforts et une dépense calorifique sans pareille, vous êtes enfin chez vous. Heureusement que sur cette page , vous avez pu trouver des devis de déménagement à des tarifs abordables. Au moins, votre compte bancaire n'a pas viré au rouge...Une fois dans votre nouvel appartement, allez-vous faire identifier à la mairie de votre commune. Avant le 31 décembre précédant une élection, faites modifier votre carte d'électeur.Au moment où vous recevez votre taxe d'habitation, déclarez votre changement d'adresse auprès des impôts pour que les informations relatives à votre redevance TV soient mises à jour.De même, votre mutuelle santé et sécurité sociale doivent être tenues informés de vos agissements. À noter que même votre carte grise doit aussi être modifiée quand vous déménagez. Cette démarche obligatoire est à faire gratuitement dans un délai maximal d'1 mois après votre déménagement.Dans cet article, ont été recensées toutes les formalités administratives à faire avant ou après votre déménagement. À effectuer au plus tard un mois avant et un mois après votre déplacement, elles sont toutes obligatoires.Alors que vous passez en revue les différents appartements qui vous font rêver, gardez ces informations cruciales dans un coin de votre esprit. Quand vous plierez bagages, vous serez bien heureux de les avoir mémorisé.