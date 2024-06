Quelle est l'origine de l'échouage massif de crabes bleus sur une plage de Lecci ?

C’est une rencontre pour le moins inhabituelle dont nous a fait part Véronique, l’une de nos lectrices. Alors que comme tous les matins elle promenait son chien aux alentours de 6h30 sur la plage de l’Arinella di u Benedettu, à Lecci, elle a par deux fois été témoin d’un curieux phénomène qui a attiré son attention. « En milieu de semaine dernière j’avais déjà observé quelques crabes bleus morts sur le sable. Mais dimanche, j'ai été impressionnée par le nombre de spécimens échoués sur le rivage », raconte-t-elle.



Marie Garrido, cheffe de projet à l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) qui étudie cette espèce invasive proliférant sur l’île depuis quelques années, s’avoue surprise par cet évènement. D’autant plus que le crabe bleu vit principalement dans les eaux saumâtres des étangs de la côte orientale. « Dans tous les suivis scientifiques que nous menons depuis 4 ans, c’est inédit », s’étonne-t-elle. « Durant la période estivale ou automnale, il arrive qu’on observe de fortes populations sur le milieu marin aquatique. Les crabes bleus sortent alors des lagunes lors de leur migration pour leur cycle de développement, car les femelles ont besoin d’aller en mer pour pondre leurs œufs. Mais ce sont des organismes vivants. Nous n’avons jamais observé ce type de mortalité avec des individus entiers échoués sur le littoral », précise-t-elle.



Si la cause - naturelle ou non – de l’échouage de ces nombreux crabes bleus reste à déterminer, Marie Garrido constate que rien d’équivalent ne semble avoir été recensé sur les rivages alentours. « Cela a l’air d’être un phénomène très localisé qui peut donc être dû à beaucoup de choses », relève-t-elle en pointant notamment l’hypothèse d’une intervention humaine. « Nous avons alerté les services de l’État qui ont la compétence en matière de veille sanitaire afin qu’ils puissent bien effectuer les prélèvements adéquats. Il faut désormais le temps des analyses pour avoir plus d’informations sur les causes de cette mortalité et de l’expliquer », ajoute encore la scientifique.