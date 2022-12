Quel menu pour votre table de fêtes ? La suggestion de dessert du Chef Lambert

Originaire de l’Est de la France, Yannick Lambert est arrivé un peu par hasard en Corse, il y a une quinzaine d’année, au gré d’une saison qu’il souhaitait faire sur l’île. Il n’en repartira plus. « J’ai adopté l’île, ou plutôt c’est elle qui m’a adopté », sourit-il.



Grâce à ses talents de chef, il travaillera un peu partout en Corse, avant de s’établir durant quelques années à Vivario où il enchantera les papilles des habitants du village. Toujours très lié à cette commune du Centre Corse, il aime à dire aujourd’hui qu’elle est son village d’attache.



Puis, les choses de la vie le conduiront à s’installer à Ajaccio, où il travaillera dans le restaurant l’Alba pendant quelque temps. « Puis j’ai souhaité ouvrir mon propre établissement », confie-t-il. Nouveau propriétaire d’A Merendella Citadina, situé rue Conventionnel Chiappe, depuis près d’un an et demi, le Chef Lambert définit lui-même son établissement comme un « bistrot nustrale » qui présente une carte composée de produits de saison et issus de circuits courts.



Au quotidien, il souligne ainsi avoir à cœur d’y travailler au maximum les produits locaux, aussi bien pour les fruits et légumes, huiles, vins, que pour les produits carnés ou issus de la pêche.

Pour ce faire, il se fournit autant que possible sur le marché d’Ajaccio ou directement auprès de bergers ou éleveurs pour ses fromages et sa charcuterie.

Avec le désir de soigner sa carte des vins, il a également sollicité l’expertise de Pascal Leonetti, nommé meilleur sommelier de France en 2006, pour l’élaborer.

Une qualité qui a valu au jeune chef de 38 ans d’être récemment reconnu par le Collège Culinaire de France.