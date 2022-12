Quel est le loyer moyen dans votre commune? Une carte pour connaître les prix en Corse

Le ministère du Logement a mis en ligne ce vendredi 23 décembre une carte interactive actualisée qui permet aux professionnels du secteur et aux locataires d’avoir une estimation homogénéisée des loyers dans chaque commune de France. Le site permet de renseigner le prix au m² charges comprises, sur l’ensemble du territoire, pour les maisons et les appartements du parc locatif privé.

"Pour le ministère chargé de la Ville et du Logement, elle permet d’évaluer les dispositifs et de concevoir des outils mieux adaptés aux réalités des territoires", a fait valoir le ministère dans un communiqué. Quatre cartes sont disponibles, une pour les maisons, une pour les appartements de tous types, une pour les appartements d’une ou deux pièces et enfin, une dernière pour les appartements de trois pièces ou plus.



Le loyer mensuel d’une maison est en moyenne de 8,20 € par m²

Ainsi, le loyer mensuel en France est d’en moyenne 8,20 euros au m² pour une maison, contre 9,38 euros pour un appartement, selon les estimations de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) sur la base des annonces publiées sur les plateformes de leboncoin et du Groupe SeLoger lors du troisième trimestre 2022.



16,5 € par m² à Afa

Selon cette dernière version de la carte interactive en Corse le loyer mensuel moyen est de 10€ du m² en maison, et 11,36€ en appartement, avec différences importantes selon les communes comme à Afa ou à Sarrola Carcopino où le prix au m² peut atteindre 16,5 €.



C'est donc le Grand Ajaccio qui décroche la palme des prix les plus élevés au mètre carré dans la plupart des catégories de logements même si d'autres communes "touristiques" de l'ile telles que Porto-Vecchio ou Calvi sont aussi très onéreuse pour les locataires qui doivent débourser respectivement 15,7 € par m² et 14,6 par m².



Si les prix ont très peu augmenté par rapport à la dernière carte publiée en 2020 il faut tout de même compter entre 12,7 € à 12,9 € du m² pour se loger à Bastia et entre 14,3€ à 15,4€ à Ajaccio.