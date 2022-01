Quel avenir pour les 200 salariés de Corse Matin ? Les organisations syndicales s'inquiètent

Les membres des trois CSE de Corse Matin, représentant la totalité des corps de métier du journal, ont rencontré les représentants de NJJ et CMA CGM, tous deux candidats à la reprise du groupe la Provence dont est filiale Corse Matin.

Ils ont entendu leurs arguments respectifs mais souhaitent à présent, accéder dans les plus brefs délais aux deux offres écrites de reprise, déposées depuis fin novembre auprès du tribunal de commerce de Bobigny. Nous demandons donc à cette juridiction de procéder à l’ouverture rapide des offres, afin de permettre le déroulement serein de la procédure dont dépend l’avenir du groupe La Provence, de ses deux titres de presse et de ses plus de 800 emplois dont 200 en Corse.





Les représentants du personnel de Corse Matin, seront tout particulièrement attentifs au volet social des deux offres et par conséquent à la défense des intérêts des salariés. Ce point demeure en effet, l’aspect fondamental, en parallèle de l’investissement et du projet de développement qui y est adossé.

Depuis trop longtemps, les salariés sont en effet otages de conflits d’actionnaires qui relèguent au second plan les projets stratégiques et le volet social, au profit de logiques comptables. Nous en observons les résultats aujourd’hui : 200 emplois menacés en Corse.

Nous n’acceptons plus ces logiques mortifères qui détruisent les entreprises et les emplois et demandons des garanties pour l'avenir des salariés et de leur outil de travail.





Les organisations syndicales STC, SNJ, FO, CGT

Corse Presse, Corse Distribution, Corse Matin Pub