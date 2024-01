Quatrigliu pà baddà : Sotta et Porto-Vecchio à l’heure du quadrille

La rédaction le Samedi 27 Janvier 2024 à 08:22

Sotta et Porto-Vecchio seront les théâtres d'un événement haut en couleurs et en rythmes ce samedi 27 janvier 2024, grâce à l'initiative des associations Tutti in Piazza et A Manfarina. Au programme : une immersion dans le monde du quadrille corse et irlandais, promettant une journée riche en découvertes et en émotions.