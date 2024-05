Quatre concerts d’Ars Musica pour la bonne cause

« Après le Liban, l'Ukraine, la recherche contre le cancer, l'environnement, cette année notre association Ars Musica s'engage pour l'Association des Paralysés de France et le patrimoine en proposant une série de 4 concerts » souligne Anne Marie d'Isoard de Chenerilles, cheffe de chœur et responsable de l'ensemble vocal bastiais.



​Le premier d’entre eux sera donné ce jeudi 23 mai en l’église St Erasme d'Erbalonga à 18h. Au programme un très beau Te Deum et les « Lamentations de Jérémie », composés par Anne Marie d'Isoard de Chenerilles ainsi que des pièces profanes de style baroque et renaissance, ce qui fait l'essence même de cet ensemble, fort de 8 chanteurs dont Pierre Vallecalle, un claviériste, qui chante également.



Deuxième concert le mardi 4 juin en l’église Ste Lucie de Ville di Petrabugno. «Ce concert sera donné au profit de l'Association des Paralysés de France et couplé à une exposition vente de toiles réalisées par des personnes en situation de handicap » précise la cheffe de chœur. Au programme à partir de 18h : « Il contrapunto bestiale », œuvre renaissance d'Àdriano Banchieri, qui précédait le repas « del giovedi grasso avanti la cena » où les chanteurs imitent le chat, le chien, le hibou dans un joyeux contrepoint alla mente, d'où le titre de contrapunto bestiale alla mente, alla mente pris ici dans le sens casse-tête.

Dimanche 23 juin Ars Musica se produira à l’église St Agnellu de Rogliano. Au cours de la messe dominicale présidée par Monseigneur François Bustillo, le Te Deum d’Anne Marie d'Isoard de Chenerilles, dédié au Cardinal. Le concert à l’entrée libre suivra à 18h sachant que les dons seront reversés au patrimoine sacré de Rogliano.



Enfin, vendredi 5 juillet Ars Musica sera à St Jean de Morsiglia à 20 heures. A l’invitation de Morsiglia patrimoine, la formation interprétera une petite suite dédiée à Bacchus, composée par la cheffe de chœur. « Cette année le thème étant le vin, diverses chansons à boire seront au programme ainsi que le Te Deum, Il contrapunto bestiale, Les lamentations de Jérémie et des extraits du magnificat de J.S.Bach. »



A noter que les concerts sont en « entrée libre » et que les dons seront versés aux associations pour lesquelles Ars Musica s'engage comme cette année les Paralysés de France et le patrimoine sacré.