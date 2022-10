Quatre chercheurs de l'Université de Corse parmi les 2% les plus influents au monde

Nouvelle distinction internationale pour l'Université de Corte. Quatre de ses enseignants-chercheurs, rattachés à l'unité mixte de recherche CNRS sciences pour l'environnement, ont été choisis pour figurer parmi la liste de 2% des meilleurs scientifiques au monde. Il s'agit de Marc Muselli, professeur de physique énergétique, de Gilles Notton, maître de conférences habilité à diriger des recherches, de Cyril Voyant, docteur de l'Université de Corse et chercheur associé et de Jean Costa, professeur émérite, ancien doyen de la faculté des sciences et techniques et ancien directeur de l'école doctorale.



Considéré comme le plus prestigieux classement au monde, cette analyse a été réalisée par l’Université de Stanford, en utilisant les informations bibliométriques contenues dans la base de données scientifique Scopus Elsevier qui comprend plus de 160 000 chercheurs parmi les plus de 8 millions de scientifiques considérés comme actifs dans le monde, avec 22 domaines scientifiques et 176 sous-domaines pris en compte.



Les trois physiciens Marc Muselli, Gilles Notton et Cyril Voyant, impliqués dans le projet énergies renouvelables, apparaissaient déjà dans le classement de l'année dernière. Le professeur Jean Costa, chimiste, y apparait pour la première année.



Les professeurs Marc Muselli et Gilles Notton figurent également dans le classement « carrière » vis-à-vis du nombre de publications produites et citées sur leur carrière.