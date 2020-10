« Quatorze ans », le premier court-métrage de Barbara Carlotti présenté à Ajaccio

La Ville d’Ajaccio donne carte blanche à Barbara Carlotti, vendredi 16 octobre 2020 à l’Espace Diamant, à l’occasion de la présentation de son premier court métrage en tant que réalisatrice, « Quatorze ans », une comédie musicale, teen- movie fantastique dans la montagne Corse, où elle revisite un souvenir de son adolescence.



Après la présentation de son film, qui raconte les aventures de Vanina, une adolescente de 14 ans qui fait les 400 coups avec sa cousine et sa grande sœur de 16 ans pour aller danser et retrouver des garçons dans l’unique discothèque alentour, l’artiste rencontrera le public et donnera un showcase de 30 minutes, accompagnée par le guitariste Pierre Leroux.