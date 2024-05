Quartiers numériques : une décennie d’inclusion numérique à Ajaccio

Inclusion et médiation numériques ? Ce sont les objectifs de cette 10e édition des « Quartiers Numériques » (QNA). Du 21 au 25 mai, l’événement organisé par la ville d’Ajaccio et l'association Emaho s’adresse aux scolaires, mais aussi aux parents ainsi qu’au public des centres sociaux de la ville. « Notre but, c’est d’armer le public pour qu’il puisse se saisir de l’opportunité que peut offrir le numérique tout en faisant bon usage », explique Véronique Régal, chargée de production à Emaho et cheffe de projet de l’opération « Quartiers Numériques ». « Aujourd’hui dans le numérique, il y a une législation. Sur les réseaux sociaux, très utilisés par les ados, il y a des choses à faire et à ne pas faire et ça, il faut que le public en prenne conscience aussi bien chez les jeunes que chez les adultes ».



Depuis 2014, les « Quartiers Numériques » ont considérablement évolué, avec 1 200 sessions d’ateliers, 70 intervenants, 2 500 élèves accueillis et 3 500 participants aux kermesses numériques. Un bilan dont Véronique Régal est fière : « Nous accueillons un public croissant chaque année, car cette manifestation s’enrichit constamment. Nos partenaires sont toujours présents, ce qui montre la pertinence de cet événement. Nous recevons beaucoup de retours positifs, ce qui nous motive à faire de chaque édition un événement encore plus réussi ».



Simone Guerrini, adjointe au maire, déléguée à la culture et au patrimoine, ajoute : « QNA est réellement positif à tous les niveaux. Cela permet de développer un sens artistique chez les jeunes grâce à des équipes très professionnelles. Cela offre également une nouvelle perception des technologies modernes, souvent méconnues. Cela a un impact sur la création ».