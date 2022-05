"Quartiers Numérique" : la huitième édition ajaccienne revient du 30 mai au 3 juin

Cette huitième édition propose donc, comme la précédente, des ateliers de transmission des savoirs et des initiations au numérique, pour les publics scolaires. L’association interviendra dans les écoles primaires de l’Empereur (lundi 30 mai) et Jérôme Santarelli (mardi 31 mai). Atelier « trucage vidéo », « fake news et manipulation d’images » ou encore « médiasphère et réalité virtuelle », l’objectif est de susciter une réflexion sur les usages du numérique et d’acquérir les bons réflexes pour devenir « autonomes, citoyens et responsables sur internet ». À partir du mercredi 1er juin, les « Quartiers Numériques » s’installent à la maison de quartier des Cannes, pour des ateliers à destination d’un public un peu plus âgé : les collégiens de Saint-Paul et du Fesch, mais également les publics des centres sociaux.



Autre temps fort, toujours le mercredi 1er juin, deux réunions « parentalité et internet ». « L’objectif est de sensibiliser les parents aux usages de leurs enfants », précise Véronique Légal. Car les utilisateurs d’internet, des smartphones et des réseaux sociaux, sont de plus en plus jeunes. « Nos enfants sont déjà sur les réseaux à huit ou neuf ans, alors que normalement, selon la loi, c’est treize ans. Quant à la majorité numérique, elle est fixée à 15 ans », rappelle la cheffe de projet. Et les conséquences d’une mauvaise utilisation peuvent être graves : retard de langage pour les plus petits, harcèlement scolaire pour les plus grands, problèmes de cohésion familiale… « Les outils numériques sont de magnifiques outils mais il faut les utiliser à bon escient », fait remarquer Véronique Légal.