Quand une philosophe politique fait une étude sur la Corse

- Vous venez tous les deux de passer une nouvelle semaine d’études en Corse. Sur quoi avez-vous travaillé ? Quelles sont vos impressions ?

- Il y a eu cette fois-ci la visite de l’incroyable conservatoire d’agrumes de San Guiliano (INRAE et CIRAD de Corse) grâce à Jean Michel Sorba qui l’a organisée et à François Luro qui nous a conduits à travers des milliers d’arbres, l’arpentage de villages et de vestiges de terrasses autour de Corti, la découverte du « sentier d’art » créé par l’artiste Laeticia Carlotti (Arterra) à Staccone, Multifau, qui serpente, au terme d’un énorme travail de défrichage, de réhabilitation et d’interventions artistiques, entre des chênes tricentenaires trognés, des constructions en pierre sèche, d’anciennes bergeries. Il y a eu aussi la « Corse de l’intérieur » avec Joseph Colombani [N.D.L.R. : Président de la Chambre d’Agriculture] et Jacques Arnol-Stephan qui ont organisé des rencontres dans le village de San-Lorenzu. Nous y avons rencontré Francie Negroni qui élève des porcs dans la grande tradition et Monsieur et Madame Emmanuelli qui s’occupent d’un troupeau de brebis. Tous ont témoigné de leur grande considération pour leurs bêtes, de leur savoir-faire et de l’idéal éthique qui le sous-tend. Et nous avons visité l’entreprise familiale Jean-Paul Vincensini qui produit des confitures en tout genre, des gâteaux à la farine de châtaigne, du vinaigre ou du miel, etc., qui montre qu’une activité d’ampleur économiquement viable est possible en milieu rural. Après cette visite et d’autres, on comprend mieux que la Corse de l’intérieur soit souvent considérée comme le centre de gravité, le centre vital, presque, de l’île ! En tout cas, c’est plutôt de cette Corse que nous avons envie de parler, elle nous semble plus singulière et plus inspirante que le reste.



- Vous aviez déjà mentionné la Corse dans plusieurs de vos ouvrages…

Oui, notamment lorsqu’en 2017, j’ai commencé à étudier les feux de forêt extrêmes qu’on appelle « mégafeux », qui n’avaient pas vraiment été identifiés, sauf en Californie, et donc dont on ne s’était pas demandé comment les prévenir. L’ensemble est paru en 2019 sous le titre Quand la forêt brûle. Or en Corse existe, m’a-t-on dit, une « culture du feu » grâce à laquelle on peut sortir de l’opposition entre le délire de la domination de la nature (un idéal qu’exprime aussi le vocabulaire militaire qu’on utilise pour parler des « soldats du feu » qui « combattent » héroïquement les flammes) et sa sanctuarisation. Une culture du feu est une manière de cultiver en commun la nature et de la préserver. J’ai aussi documenté dans mon livre Écologie et démocratie « l’affaire des boues rouges » (1972) que le groupe de chimie italien Montedison avait commencé à déverser au large du Cap Corse et qui marque le coup d’envoi à mon avis de ce qu’on appelle aujourd’hui les « droits de l’environnement ». L’unanimité des Corses pour se constituer les « gardiens » de leur île est extrêmement frappante. On regrette qu’elle ne produise pas plus souvent, ailleurs ou en Corse.





- Le lien à la terre ?

- Ce que j’ai perçu en Corse, mais cela reste à vérifier, c’est qu’on peut exprimer un lien très fort avec son pays sans pour autant se considérer comme son propriétaire exclusif, ou son habitant naturel… La notion de paese est à recueillir. Ce n’est ni la nation ni le territoire. Le paese ne relève pas non plus de l’appropriation ou de l’appartenance. C’est un lieu défini par des usages qui ne l’épuisent ni ne l’exploitent. C’est un vivre ensemble avec la nature sauvage et cultivée. Il n’y a rien de fermé sur soi, d’autarcique dans le pays. Au contraire, il représente un espace de circulation ouvert sur d’autres espaces de circulations, se trouvant au centre d’un méandre de chemins et de parcours. Le pays, nous dit Jacqueline Acquaviva, « s’étend partout où l’on peut encore entendre le son de la cloche ». Et la cloche, on l’entend de très loin !



- Vous avez rencontré des Corses. Comment se sont passés ces rencontres ?

- En avez-vous retenu des éléments pour votre travail ? Dans notre expérience, et contrairement à ce qu’on entend souvent dire, la qualité d’accueil en Corse est remarquable. Même les patous sont gentils ! Toutes les personnes que nous avons rencontrées nous ont semblé ouvertes, passionnées par leur pays certes mais désireuses d’apprendre des autres et de partager, alors même que nous ne sommes ni Corses, ni spécialistes du lieu. Nous avons trouvé une écoute, une capacité d’échange très grande, et aussi une intensité dans la parole. Le sentiment d’aller droit au but. C’est du moins notre expérience : celle d’être épaulé et accompagné pour que les choses se fassent. Inutile de tout planifier soigneusement à l’avance et de formaliser les rencontres. On se sent délivré, au profit d’une relation tout simplement humaine, du formatage administratif et procédurier auquel on est souvent confronté. Par exemple, alors que nous errions à la recherche d’une châtaigneraie à Aiti, un conducteur que j’ai interrogé au passage de son véhicule a instantanément téléphoné au maire du village qui est venu à notre rencontre et nous a mis en relation avec Marius Angeli, président d’une association destinée à la réhabilitation des châtaigneraies, lequel nous a chaleureusement accueillis 5 minutes plus tard et nous a conduits sur un parcours dans la forêt où se trouvent d’ailleurs des spécimens d’une beauté incroyable. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier très vivement tous ceux qui nous ont accueillis.



- Pour votre prochaine étape, vous évoquez l’architecture des villages…

- Je veux creuser la notion de paese : non pas une entité fermée sur elle-même, mais un lieu de passage. C’est une autre manière d’aborder la question du « local ». Il faudrait figurer, conceptuellement et photographiquement, les multiples circulations entre les villages, entre la montagne et la mer, horizontalement et verticalement. Jean-Michel Sorba a attiré notre attention sur l’importance historique des voies de passage. Quant au chapitre sur l’indépendance alimentaire, il concerne beaucoup de gens. On y croit, on voudrait recréer ce qui existait (ouvrages hydrauliques, moulins, zones cultivées, terrasses, vergers, forêts comestibles) alors que la Corse affiche aujourd'hui un taux de seulement 4 % de capacité alimentaire. C’est désastreux. « Si on remettait tout cela en état, on diminuerait fortement l’importation de produits alimentaires », affirme Joseph Colombani. Personnellement, je n’ai aucune compétence agronomique mais je perçois les enjeux éthiques et politiques qui sous-tendent la relocalisation de la production de la nourriture. Contrairement à la vulgate, la démocratie inclut la question de la subsistance et même, commence par cette question (ce que j’ai étudié pour mon essai La démocratie aux champs). Bref, nous abordons nos objets d’intérêts comme une source d’inspiration sans doute pour la Corse, afin de contribuer à sauver ce qui est encore existant et à lutter contre les conséquences désastreuses de la déprise rurale, de la bétonisation, de la marchandisation. Mais aussi pour proposer, à partir de nos exemples, des formes de vie transposables ailleurs, des logiques et des valeurs susceptibles de renouveler les imaginaires et les pratiques quant à nos relations avec la nature, de quoi