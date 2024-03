Quand le judo s'invite à l'école de Vico

Pendant plusieurs semaines, les élèves de l'école primaire de Vico ont eu la chance de découvrir les subtilités du Judo grâce à l'intervention de Christophe Bonhomme, professeur de Judo au Club Sakura Vico. Cette initiative vise à sensibiliser les enfants à cette discipline sportive tout en cultivant des valeurs telles que la persévérance et le respect. Dans le cadre de cette formation, les élèves des classes de CE et CM ont eu l'opportunité de s'initier aux différentes techniques et principes du Judo. Sous la guidance experte de Christophe Bonhomme, ils ont appris les bases de cette discipline, développant ainsi leur coordination, leur équilibre et leur esprit d'équipe. À la clôture de cette formation, les enfants ont été récompensés pour leurs efforts et leur engagement par la remise d'un diplôme d'initiation au Judo. Ce certificat symbolise non seulement leur participation active, mais aussi leur volonté de s'investir dans de nouvelles expériences sportives.



Christophe Bonhomme et l'équipe pédagogique de l'école primaire de Vico espèrent vivement renouveler cette expérience l'an prochain offrant ainsi aux élèves une opportunité exceptionnelle de grandir, d'apprendre et de s'épanouir à travers la pratique sportive.