Quand le Fado s’invite au Club Opéra à Bastia

Compagnie Ghjuvanetta (théâtre) : 17 – 18 et 19 novembre

Les Hat makers (jazz folk) : 2 et 3 décembre

Lucile Delanne pour un spectacle de marionnettes pour enfants : 16 – 17 et 20 décembre

Ce Club de l’Opéra est une petite merveille pour les musiciens et chanteurs à la recherche d’une scène intimiste, proche du public. Milou Tomasi, le maître des lieux, a créé un véritable bijou, conçu un véritable écrin pour les artistes. Une salle modulable à l’excellente acoustique qui offre plusieurs configurations : Frontale (50 places), bi-frontale (50 places) ou version café-théâtre (32 places). Le Club de l’Opéra est aussi résidence d’artiste avec logement pour 5 à 7 personnes sur place.Ce samedi soir*, on se pressera surement pour entendre la belle voix de Daniela bien accompagnée par 3 musiciens : Nanou Battesti à la guitare portugaise, Antoine Luciani à la guitare classique et Antoine-Marie Leonelli à la basse. Daniela, bastiaise aux racines portugaises, élève d’Anaïs Gaggeri, s’était révélée voilà deux ans lors des « Notte di a Mandulina » de Corte. Nanou Battesti l’avait alors encouragée à poursuivre sur cette voie. Le quatuor se formera très vite pour des interprétations puisées dans les répertoires de la grande Amália Rodrigues ou de Mariza.Une très belle soirée en perspective au Club de l’Opéra qui d’ici la fin de l’année verra défiler de talentueux artistes :*Réservation au 06.71.47.42.44