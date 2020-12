Quand de jeunes supporters du SC Bastia se mobilisent pour les Restos du Cœur

«Nous sommes un groupe de jeunes supporters du Sporting et nous avons créé ce groupe sur les réseaux sociaux en mai 2020 » explique Santu l’un de ces jeunes. «Nous sommes actifs en tribune, quand on le peut, depuis août dernier. Le but premier est d’amener de nombreux jeunes en tribune Est, afin d’être plus nombreux à supporter notre club. On se mélange en tribune aux autres supporters. Aujourd’hui nous sommes une bonne soixantaine ».Des supporters quelque peu au «chômage» ces dernières semaines puisque les matchs, COVID oblige, se jouent à huis-clos. Mais ces jeunes (la plupart des ados) ne restent pas les bras croisés. «Privés de stade depuis plusieurs semaines, à cause d’une situation sanitaire qui n’a cessé de se dégrader durant le mois d’octobre, nous avons décidé de nous mobiliser face à la crise sociale liée à la crise sanitaire » explique de son coté Anghjulu. «Une crise en cache une autre, tout aussi violente et soudaine. Aujourd’hui on le constate tous les jours, la crise sociale est bien présente en Corse. Aussi nous avons décidé de nous mobiliser à l’approche des fêtes de fin d’année. Jusqu’au 20 décembre nous organisons ainsi une collecte de jouets et de livres au profit des Restos du cœur de Bastia ».Deux points de collecte sont à ce jour à la disposition du public:- Salle de jeu The Game à Bastia- Boulangerie « au pain chaud du Bastio » à côté de la mairie de Furiani.Le public peut y déposer jouets, livres mais aussi vêtements.