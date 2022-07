Qualité de l'air : La Méridionale installe un filtre à particules sur le Piana

"La Méridionale porte les questions environnementales, au cœur de sa stratégie depuis de nombreuses années" affirme la Compagnie qui se soucie "en particulier en ce qui concerne la qualité de l'air".

C’est ce qui l'a conduit, rappelle-t-elle, à mettre en place une solution d’électrification à quai depuis de nombreuses années à Marseille et de proposer des solutions innovantes pour les ports de Corse qui sont à l’étude.





"Aujourd’hui avec le Piana, son navire qui dessert Ajaccio dans le cadre de la délégation de service public, et fort du soutien de la Collectivité de Corse qui encourage ces innovations", la compagnie innove encore avec la mise en œuvre d’un Filtre À Particules.





"En phase de rodage jusqu'à la fin de l'été, ce dispositif désulfure les gaz d'échappement en supprimant 99% des oxydes de soufre et élimine 99,9% des particules fines et ultrafines.

Cette solution offre donc une qualité d’air sans précédent pour des navires de commerce" affirme La Méridionale





Selon le communiqué de la compagnie, la technologie du filtre à particules "s'appuie sur le bicarbonate de sodium, un produit neutre, qui est récupéré pour rejoindre des filières de valorisation".

Cette installation fera l'objet d'une présentation à Ajaccio début septembre, annonce La Méridionale qui rappelle qu'elle "continue et continuera d’investir sur ces sujets si importants pour la Corse et les Corses."