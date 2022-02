Psychogénéalogie : les constellations familiales pour soigner les maux expliquées à Lumio

C'est sur l'invitation du CCAS, qu'une cinquantaine de personnes s'est rendue à A Rimessa du village pour découvrir cette nouvelle tendance.

"La psychogénéalogie c'est l'étude de la psychologie familiale, qui va s'intéresser à la dynamique systémique de la famille", explique Véronique Orsini.



Pratique développée dans les années 70 par Anne Ancelin Schützenberger, elle gagne aujourd'hui en popularité auprès de certains patients dont les maux ne trouvent pas de remède.

"Comme tout système, une famille est composée d'un certain nombre d'éléments qui sont en interaction". Lorsqu'un de ceséléments sort de son emplacement, c'est tout le rouage du mécanisme qui est défaillant. "Cela peut avoir des conséquences comme des maladies ou d'autres problèmes. Mais en plus de la prise en compte du système, il y a la prise en compte de l'inconscient collectif. Car à partir du moment où la famille est considérée comme un système, elle fonctionne avec ses logiques, ses codes et ses valeurs, mais aussi avec son inconscient".



Inconscient mis en avant par la psychologiefamiliale, à travers la transmission invisible, visible, mais aussi les défauts de transmission. "Par exemple, des maux comme de l'arthrose, une mauvaise circulation, des problèmes de digestion, de l'eczéma ou d'autres syndromes, peuvent être dus à un problème familial au plan direct ou plus large. On recherche donc ce qui peut perturber ce système et fait qu'un des membres de la famille ressent une manifestation pathologique".



Mais les aïeux, même décédés avant la naissance de la descendance, peuvent aussi être responsables de ces pathologies. "La personne peut porter aussi, sans en avoir conscience, un traumatisme qui n'aurait pas été digéré ou un deuil non fait par les générations précédentes". Il y a donc étude de l'arbre généalogique, afin de s'intéresser aux ascendants et aux événements survenus qui auraient pu, au niveau émotionnel et-ou conflictuel, interagir sur les émotions et les énergies qui n'ont jamais été libérées.



"Pour cela, on utilise le génosociogramme. On fait apparaître, sur l'arbre généalogique, les événements heureux et malheureux, les maladies, exils ou morts tragiques... Lors d'un événement difficile, la famille peut se mettre en système de défense. Cela n'est pas forcément ressenti sur le moment, mais peut l'être plus tard, par les générations suivantes. C'est un véritable travail sur la mémoire de la famille où état civil et mémoire traumatique entrent en compte". continue Véronique Orsini.



Cette thérapie permet donc de libérer les énergies du passé.



Après la présentation de cette pratique, le public a assisté à la projection du documentaire "De fils en aiguilles", avant d'échanger sur le thème avec la praticienne.