PsyForMed : Des psychologues et psychiatres bénévoles écoutent les soignants et les personnes confrontés au Covid-19

PsyForMed a été créé pour aider le personnel soignant travaillant dans un cadre hospitalier, mais également en cabinet, en officine, à domicile, en maison de retraite ou de repos dans les pays francophones.Aide-soignant, ambulancier, brancardier, infirmier, laborantin, médecin, pharmacien... peuvent bénéficier d'une écoute de la part d'un psychologue ou d'un psychiatre bénévole basé en France, en Belgique et au Luxembourg. PsyForMed s'adresse aussi à tout le personnel logistique œuvrant pour le bon fonctionnement de notre système de soins (ex. personnel d'entretien) qui s'expose actuellement à des situations émotionnelles difficiles dans le cadre de ses missions.Conscients que d'autres professions restent mobilisées durant cette crise sanitaire et s'exposent également, PsyForMed essaye d'élargir son champ d'action en fonction des demandes et des moyens disponibles et répond au cas par cas à toute autre sollicitation.Un rendez-vous psy gratuit organisé en trois clicsChaque psychologue ou psychiatre présent sur la plateforme s'est engagé à écouter bénévolement les patients qui les contactent durant 4 consultations, soit par téléphone, soit par visioconférence pendant la période de crise sanitaire.En s'enregistrant, le professionnel de santé choisit parmi toutes les consultations proposées dans les prochaines heures et les prochains jours par des psychologues de sa région. Il peut consulter le profil de chaque professionnel de l'écoute disponible pour faire son choix.Une fois le rendez-vous réservé́, le professionnel de santé reçoit immédiatement une confirmation par email, reprenant également les coordonnées du psychologue. Ce sera ensuite à lui de contacter le psychologue au moment convenu par téléphone ou visioconférence.+ Le site : www.psyformed.com + La page Facebook : https://www.facebook.com/ PsyForMedCoronavirus/ + La chaîne Youtube : https://www.youtube.com/ channel/UCtgBdyGrgSj0-Xik_ Wzlv6w