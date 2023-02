Prunelli-di-Fiumorbu : la sensibilisation au don du sang se fait aussi à l'école

Comme le reste du pays, la Corse est déficitaire en don du sang. Pour augmenter le nombre de donneurs et sensibiliser les jeunes générations l 'association pour le Don de sang bénévole de la Plaine orientale sous la présidence de Jacques Sculteur, a eu l’idée originale d’intervenir en milieu scolaire, auprès de classes de CM1 et CM2 de l'école de Prunelli-di-Fiumorbu, afin que chaque enfant sensibilisé puisse devenir ambassadeur et parrain d’un filleul adulte, futur donneur.



Pour intervenir auprès de cette école, l’association a pu compter sur l'aide précieuse de la directrice et des enseignants de l'établissement qui ont contribué à la sensibilisation des enfants à la cause des donneurs de sang. "Les enfants ont été très intéressés par l'animation. Ils ont été très réceptifs aux informations qui leur ont été données et ont posé des questions pertinentes. commente Jacques Sculteur. Ils ont apprécié le fait qu'ils puissent apprendre de façon ludique et interactive sur ce sujet important. Ils ont montré un intérêt profond pour le sujet. Ils ont aussi compris les conséquences et les avantages du don de sang."



D'autre action de sensibilisation en milieu scolaire sont prévues .