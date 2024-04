Prunelli di Fiumorbu : Le lycée de la Plaine mobilisé pour le don du sang

Mardi dernier, 94 étudiants de terminale ont participé à cette initiative, portée par l'Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale (ADSBPO). L'objectif de cette action était double : d'une part, sensibiliser les jeunes à l'importance cruciale du don de sang dans le sauvetage de vies humaines, et d'autre part, les encourager à s'impliquer dans des actions solidaires au sein de leur communauté. "L'équipe de direction et les professeurs du lycée ont été des partenaires essentiels dans la réussite de cet événement. Leur soutien indéfectible et leur ouverture à des initiatives citoyennes démontrent leur engagement envers le bien-être global des élèves et leur éducation au sens civique." explique Jacques Sculteur président de l'ADSBPO.

Au cours de la séance de sensibilisation, les étudiants ont été informés sur les aspects essentiels du don de sang, mettant en lumière son impact direct sur la santé et la survie de nombreux patients. Des témoignages émouvants ont également été partagés, illustrant concrètement comment un simple geste peut avoir un impact majeur dans la vie de ceux dans le besoin.

À la suite de cette sensibilisation, les jeunes majeurs ainsi que leurs familles ont été invités à participer à une collecte de sang organisée par l'Établissement Français du Sang (EFS) le 17 avril à Migliacciaru. "Cette collecte représente une occasion concrète pour chacun de mettre en pratique les valeurs de solidarité et d'engagement citoyen transmises lors de la séance de sensibilisation." conclut Jacques Sculteur en rappelant que "le don de sang est un acte généreux et vital qui sauve des vies."