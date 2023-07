Prunelli-di-Fiumorbu : Le centre culturel Anima lance une cagnotte en ligne pour un projet musical scolaire

« Depuis quelque temps, nous avions cette idée de lancer un orchestre à l’école », explique la Présidente d’Anima, Pauline Peraldi. “L’orchestre à l’école” est un dispositif national, né en 1999, et qui, en 2008, s’est renforcé par la création d’une association éponyme dont la mission est de promouvoir le dispositif à l’échelle nationale et locale. Oui mais voilà : « C’est un peu lourd pour une petite association comme la nôtre : en matériel, en heures de présence… et il y a un engagement de trois ans du personnel- enseignant qui doit suivre les enfants durant toute la durée de l’opération… Aussi, notre équipe a travaillé pour élaborer un projet sur mesure, adapté à nos contraintes locales – à la fois celles de notre structure et celles du contexte – qui apportera le même bénéfice avec moins de contraintes… », précise Pauline Peraldi.La musique, c’est classe ! est donc un projet monté pour l’année 2023-2024 : une façon de tester le dispositif et de l’améliorer s’il y a lieu. A cet effet, un bilan sera réalisé en fin d’année scolaire avec l’ensemble des acteurs engagés. L’opération offrira aux écoliers des deux classes retenues – 44 élèves au total – la possibilité de s’initier à la pratique d’un instrument de musique – violon, clarinette, saxophone ou percussions – ou de chanter, encadrés chaque semaine par quatre professeurs de musique d’Anima et par leurs enseignants. Les élèves musiciens des autres classes et leurs parents auront la possibilité de s’y associer. « Il y aura des ajustements possibles, pour que tout le monde y trouve son compte, explique la Présidente. Il faut que cela soit également confortable pour les enseignants des deux écoles… Tous les élèves de la classe seront impliqués. Ils vont travailler sur une œuvre musicale globale, comportant à la fois des instruments et du chant, et qui fera l’objet d’une ou plusieurs restitutions en fin d’année » : en principe, un concert dans chaque école, suivi d’un grand final dans la salle Timo Pieri de Prunelli-di-Fiumorbu, qui réunira les deux écoles autour du répertoire musical commun travaillé en cours d’année. Le projet a été d’emblée soutenu par les acteurs institutionnels : Collectivité, DRAC… « Cette reconnaissance institutionnelle, se félicite la Présidente, c’est aussi la reconnaissance de notre expérience, de notre sérieux… »Une reconnaissance d’autant plus indispensable que le projet a un coût : investissements en matériel – 15 instruments de musique vont être achetés par l’association – mais également en heures d’enseignement – 250 heures de cours pour 2100 heures de pratique musicale et instrumentale. Or les finances d’Anima ne sont pas au beau fixe : en avril dernier, l’association qui rencontrait des difficultés avait lancé un cri d’alarme. Elle a été entendue : « La Collectivité de Corse nous a accordé une rallonge sur le règlement des aides, qui va nous permettre de voir venir l’année plus sereinement », explique Pauline Peraldi. Nous avons ainsi reçu un supplément pour le fonctionnement général. Et une aide supplémentaire pour le financement des IMS, les activités en milieu scolaire. Cela dans le cadre de la convention qui a été négociée. Enfin, elle nous apporte une aide sur ce projet spécifique, La musique, c’est classe ! »Ajoutez à cela le fait que la commune de Prunelli continue à soutenir l’association. Mais ce n’est pas tout : « Le fait d’avoir parlé de nos difficultés nous a apporté le soutien supplémentaire de plusieurs communes qui, cette année, ont décidé de donner des subventions. Le geste compte énormément pour nous : on les remercie beaucoup ! C’est important que les communes participent… Et on remercie également toutes les autres communes qui nous soutiennent depuis longtemps… »Malgré tout, les subventions ne font pas tout : elles restent insuffisantes et l’association a réfléchi à plusieurs pistes pour retrouver l’équilibre. Faire appel au mécénat ; ajuster les tarifs qui n’ont pas augmenté depuis une dizaine d’années ; réduire la programmation et faire d’avantage appel à des spectacles amateurs… Le départ de deux professeurs, qui vont se consacrer à d’autres projets musicaux, va également permettre de réduire la voilure sans trop de conséquences pour les autres salariés de la structure. Mais les listes d’attente pour apprendre la musique sur la région vont s’allonger : « On ne pourra pas augmenter le volume des cours », regrette Pauline Peraldi.Enfin, dernière piste, le financement participatif : « On voulait l’essayer depuis quelque temps. Mais on ne pouvait pas l’utiliser pour le fonctionnement global. Il fallait quelque chose de concret. Or La musique, c’est classe ! c’était justement le type de projet à valoriser à travers un financement participatif. C’était une bonne occasion d’essayer ! » L’associationa consacré beaucoup de temps au choix de la plateforme, s’appuyant sur les compétences d’un de ses membres qui avait déjà travaillé sur le sujet. « Il y a beaucoup de plateformes et pas deux qui se ressemblent ! Nous avons fait un tableau de 450 cases, avec des listes de critères… Et nous avons choisi helloasso qui nous a paru la plus adaptée à notre projet. »C’est un système de cagnotte qui permettra d’utiliser les fonds recueillis même s’ils n’atteignent pas le montant souhaité : « Chaque euro récolté servira au projet et aux enfants. » L’appel à contribution est ouvert depuis le 10 juillet. « C’est un peu lent à décoller, estime la Présidente. Mais nous sommes optimistes ! ».Si cet appel à la générosité publique n’avait pas le succès escompté, « le projet sortirait quand même, tient à préciser Pauline Peraldi. Ce sera un peu plus compliqué. Et il nous faudra être très, très économes, notamment pour l’investissement en instruments… » Parce qu’en réalité, au-delà même de l’engagement important de tous les acteurs et des retombées que cela pourrait avoir par la suite sur toute cette zone géographique, « nous sommes heureux d’avoir un projet qui permette d’introduire un peu plus de musique à l’école. C’est tellement important, la musique et le chant, dans notre culture ! »