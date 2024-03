Prunelli-di-Fiumorbo : un fils mis en examen pour le meurtre de sa mère de 88 ans

Le corps de cette femme a été découvert dimanche après-midi à son domicile de Prunelli-di-Fiumorbo et une enquête "pour homicide volontaire" a été immédiatement ouverte. Elle a conduit au placement "en garde à vue" de son fils qui "nie les faits", a précisé Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia à l'AFP. "Le fils de la victime a été déféré lundi au parquet dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire du chef de meurtre sur ascendant", a précisé le procureur. Il a ensuite été mis en examen pour ce même chef et placé en détention provisoire dans la nuit, a-t-il précisé.



L'autopsie, prévue mardi, doit permettre d'établir précisément les causes du décès.

Selon une source proche de l'enquête, la victime a été violemment agressée et son fils nie ce matricide malgré la découverte d'un "marteau ensanglanté" dans son véhicule.