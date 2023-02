Prunelli-di-Fium'Orbu : les deux victimes ont été tuées à leur domicile. Une personne activement recherchée

La rédaction le Samedi 25 Février 2023 à 09:43

On en sait un peu plus sur les circonstances du double assassinat commis dans le courant de la nuit strada Valentina à Prunelli di Fium'Orbu. Selon les premiers éléments de l'enquête confirmés par Arnaud Viornery, procureur de la République de Bastia, les faits se sont déroulés au domicile des deux personnes visées par les tirs : un homme âgé d'un peu plus de 50 ans et une jeune femme d'un peu plus de 20 ans. Le procureur de la République qui a ouvert une enquête, confiée à la. brigade de recherches de Ghisonaccia et à la section de recherches de Bastia pour assassinat, a également indiqué qu'une personne était activement recherchée depuis cette nuit.