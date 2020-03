Protéger les plus fragiles, c’est protéger la Corse

Se laver très régulièrement les mains ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades

nettoyez plus fréquemment les surfaces qui sont fréquemment touchées telles que les poignées de porte, le téléphone, les ustensiles de cuisine, les toilettes les lavabos.

Si nous devions être positifs au Covid-19, la plupart d’entre nous, présentetrions un syndrôme grippal classique, occasionnant un peu de fièvre et une toux sèche, comme à l’occasion de la grippe saisonnière.Cependant, les personnes immuno-déprimées, atteintes de pathologies cardio-respiratoires ou d’un cancer et les personnes âgées, sont exposées à un risque plus important. Elles sont donc plus fragiles face à ce virus et il est primordial de les protéger.La mise en oeuvre des mesures barrières, la limitation de la vie sociale et des visites en particulier sont des mesures qui protègent efficacement nos parents les plus fragiles.Vous vous sentez très concernés par la protection des plus fragiles, aidez-nous à faire que chacun respecte les mesures barrières.Les gels hydro-alcooliques ne sont pas indispensables pour l’hygiène des mains : un lavage minutieux à l’eau avec du savon est efficaceProches, aidants, soyons pédagogues :Expliquez à vos proches ou parents âgés ou malades que ces règles de vie peuvent leur éviter une contamination et donc un risque de dégradation de leur état de santé. Si vous faites garder vos enfants par leurs grands-parents, veillez à faire respecter les gestes barrières. Ces consignes sont essentielles.