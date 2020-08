Propriano : une plainte pour "violences sur mineur" déposée contre un gendarme

Un peu avant minuit ce mardi 25 août à Propriano, un jeune homme de 15 ans a été contrôlé par les gendarmes. Ces derniers avaient été appelés par le voisinage pour un tapage nocturne notamment à cause des rodéos à scooter effectués à cet endroit.



Lors de ce contrôle filmé par une caméra surveillance du gymnase, où la scène se déroulait, un des gendarmes aurait violenté l'adolescent. Dès le lendemain, la famille du jeune a saisi son avocat, Me Charlotte Cesari, qui a déposé plainte contre le gendarme pour "violence sur mineur par personne dépositaire de l'autorité publique". A la demande de l'avocate de la famille, la gendarmerie de Propriano a été dessaisie de l'enquête au profit de celle de Sartene.



Selon, Xavier Delarue, le coordinateur pour la sécurité en Corse joint ce mercredi après-midi : "le gendarme mis en cause n'a pas encore été auditionné."



Si les faits été avérés, le détenteur de l'ordre public risquerait une poursuite disciplinaire ainsi que des poursuites pénales.